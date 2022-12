OnePlus 11 — cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy przed premierą

OnePlus 11 to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Najpierw w Chinach, a potem również w Europie. Co z ceną i specyfikacją techniczną? Na temat nowego flagowca chińskiej marki wiemy już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać po tym urządzeniu.

6,7-calowy ekran AMOLED

OnePlus 11 otrzyma 6,7-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. Wiemy, że zaoferuje on rozdzielczość QHD+. Poza tym spodziewajmy się zmiennego odświeżania obrazu. Będzie to odbywać się w popularnym zakresie 120 Hz. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono lewym narożniku u góry.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Smartfon OnePlus 11 otrzyma ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o bardzo mocnym procesorze Snapdragon 8 Gen 2. Jest to bardzo wydajny chip, który względem poprzedniego oferuje o kilkadziesiąt proc. lepszą moc. Wiemy, że układ będzie wspomagany w smartfonie przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 256 lub 512 GB miejsca.

Cena OnePlus 11 nie będzie niska

OnePlus 11 to flagowiec, a więc znajdzie to oczywiście odzwierciedlenie w kosztach zakupu. Dokładna cena nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się czegoś podobnego do poprzednika. W Europie były to kwoty zaczynające się od 900 euro, czyli około 4,23 tys. zł. Jeśli cena zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, to spodziewajmy się, że w Polsce zapłacimy na przykład od 4299 zł.

Potrójny aparat z logo Hasselblad

OnePlus 11 otrzyma aparat fotograficzny, który trafi także do Oppo Find N2 i wiemy, że powstał we współpracy z firmą Hasselblad. Jej logo jest na wyspie z kamerą. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny został połączony z IMX581 48 MP. Natomiast teleobiektyw współpracuje z IMX709 32 MP. Wiemy też, że przednia kamera pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 100 W

Smartfon OnePlus 11 otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że bateria wspiera szybkie ładowanie. Będzie ono odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 100 W, a więc cały proces powinien potrwać kilkanaście minut. Do wyboru będą dwa kolory obudowy i są to Forest Emerald oraz Volcanic Black. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 11 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3216 × 1440 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

źródło: opracowanie własne