Coolbi 14S Ultra to klon Xiaomi 12S Ultra za mniej niż 150 dolarów

Coolbi 14S Ultra to klon Xiaomi 12S Ultra. Smartfon jest bardzo podobny do tego flagowca, ale jego cena jest wiele razy niższa. W Chinach urządzenie można zakupić za niespełna tysiąc juanów. To niewiele, ale oczywiście specyfikacja techniczna Coolbi 14S Ultra niewiele ma wspólnego z tym, co oferuje flagowiec Xiaomi.