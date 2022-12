Xiaomi 13 Ultra ma dostać konkretny aparat. Wycieka specyfikacja

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się w 2023 r. Dowiadujemy się, że smartfon ma dostać konkretny aparat fotograficzny i do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Główny sensor to 1-calowy Sony IMX989. Przy okazji źródło wspomniało o innych elementach z Xiaomi 13 Ultra dla kamery.

Xiaomi 13 Ultra to flagowiec, którego premiera nie odbędzie się na dniach. Obecnie czekamy na debiut dwóch tańszych telefonów, a ten pierwszy trafi do oferty dopiero w 2023 r. Dowiadujemy się, że smartfon ma dostać konkretny aparat fotograficzny. Do sieci na kilka miesięcy przed debiutem przedostała się częściowa specyfikacja techniczna kamery.

Aparat fotograficzny z Xiaomi 13 Ultra ma składać się z czterech obiektywów. Ten główny zostanie połączony z 1-calowym sensorem Sony IMX989. To ten sam, który firma umieściła w modelu 12S. Nowością jest także stabilizacja oparta na gimbalu. Poza tym nie zabraknie PDAF. Więcej informacji nie podano.

Pełna specyfikacja aparatu Xiaomi 13 Ultra nieznana

Źródło informacji nie podało więcej szczegółów. Jest za wcześnie, aby do sieci przedostała się pełna specyfikacja techniczna Xiaomi 13 Ultra czy inne detale. Te poznamy bliżej planowanego debiutu, na który to jeszcze trochę sobie poczekamy. Ten odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Do tego czasu flagowiec z pewnością będzie obiektem jeszcze niejednego przecieku.

