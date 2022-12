Redmi K60 blisko. Tak wygląda pudełko smartfona

Redmi K60 to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Telefon jest już w produkcji i do sieci przedostały się zdjęcia, które prezentują pudełko smartfona. Niewiele nam to mówi o zawartości, ale wiemy, że pod obudową znajduje się Snapdragon 8 Gen 2. Premiera serii Redmi K60 ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r.