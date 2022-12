Redmi 12C w drodze. To będzie tani smartfon Xiaomi

Redmi 12C to tani smartfon Xiaomi, którego premiera musi być blisko. Specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie bardzo podstawowa. Dowiadujemy się, że Redmi 12C ma być dostępny w ujęciu globalnym. Tak więc spodziewajmy się, że Xiaomi wprowadzi ten model do oferty też w Europie.

Redmi 12C to tani smartfon, który wkrótce zostanie wprowadzony do oferty przez Xiaomi. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i pewne plotki na jego temat uzyskał leaker Mukul Sharma. Niestety są to bardzo szczątkowe informacje, z których to niewiele wynika.

Sharma twierdzi, że Xiaomi ma w planach wprowadzenie modelu Redmi 12C w ujęciu globalnym. Co to oznacza? Nic innego jak to, że telefon powinien być dostępny w sprzedaży także w Europie. Niestety cena, wygląda czy specyfikacja techniczna to szczegóły, które na razie owiane są jeszcze tajemnicą.

Tani smartfon Xiaomi Redmi 12C w przyszłym kwartale

Spodziewajmy się, że tani smartfon Redmi 12C pojawi się w ofercie Xiaomi w pierwszym kwartale 2023 r. Co prawda cena nie jest znana, ale spodziewajmy się, że będzie niska. To podstawowa seria telefonów o niewygórowanej specyfikacji technicznej. Wraz z nowym modelem z pewnością nie ulegnie to nagle zmianie, co warto mieć na uwadze.

