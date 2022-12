Realme GT Neo 5 ma zaoferować najszybsze ładowanie na rynku

Realme GT Neo 5 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Nowe plotki mówią o tym, że zaoferuje on najszybsze ładowanie baterii na rynku. Akumulator ma wspierać ładowarkę o mocy aż 240 W. W ten sposób Realme GT Neo 5 pobije dotychczasowego lidera, którym jest Redmi Note 12 Pro Plus.

Realme GT Neo 5 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiery spodziewamy się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem nowe informacje na jego temat uzyskał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Telefon ma zaoferować najszybsze ładowanie baterii na rynku.

Obecnie najszybsze ładowanie baterii wśród smartfonów oferuje średniak Redmi Note 12 Pro Plus. W tym przypadku jest to ładowarka o mocy 210 W. Tymczasem Realme GT Neo 5 ma go przebić pod tym względem i dostanie ładowarkę o mocy aż 240 W. Robi wrażenie i to oznacza, że pełne naładowanie akumulatora będzie odbywać się w ciągu kilkunastu minut.

Premiera Realme GT Neo 5 już blisko

Źródło informacji dodało, że bateria dla Realme GT Neo 5 oferująca najszybsze ładowanie ukrywa się pod nazwą kodową BLP987. Jest ona podwójna i jej łączna pojemność nominalna to 4450 mAh. Tak więc na opakowaniu pewnie pojawi się informacja o 4500 lub 4600 mAh. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło