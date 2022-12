OnePlus 11 ujawnia wygląd. Wyciekły oficjalne rendery

OnePlus 11 to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekły oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam wygląd, który poznaliśmy już kilka miesięcy temu. Design został potwierdzony. Premiera flagowca OnePlus 11 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Debiut telefonu jest więc naprawdę blisko.

OnePlus 11 to smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Jego wygląd poznaliśmy kilka miesięcy temu, gdy do sieci przedostały się rendery opracowane przez Onleaks. Teraz otrzymujemy potwierdzenie tego designu. Za sprawą grafiki pochodzącej z materiałów prasowych producenta.

Do sieci wyciekły oficjalnej rendery modelu OnePlus 11. Te potwierdzają nam dotychczasowy design telefonu. Widzimy aparat fotograficzny na okrągłej wyspie, gdzie umieszczono trzy obiektywy. Kamera powstała we współpracy z firmą Hasselblad, której logo zostało umieszczone na obudowie. Do wyboru będą dwa kolory, o czym mówiły już wcześniejsze plotki.

Rendery OnePlus 11 tuż przed premierą

Oficjalna premiera flagowca OnePlus 11 ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Dokładna data debiutu nie jest jednak na razie znana. Dotyczy to jednak tylko Chin. Na dostępność w Europie poczekamy sobie dłużej. Zapewne do pierwszego kwartału 2023 r., co trzeba mieć po prostu na uwadze. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać.

źródło