One UI 5.1 wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S23

One UI 5.1 to kolejna aktualizacja nakładki firmy Samsung. Zadebiutuje ona wraz z modelami z serii Galaxy S23. Oczywiście potem uaktualnienie zacznie trafiać na starsze modele telefonów i ich łączna liczba powinna być niemała. Premiera One UI 5.1 odbędzie się wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S23, a więc w lutym.

One UI 5.1 to aktualizacja nakładki Koreańczyków, której premiera ma odbyć się za kilka tygodni. Wiemy, że pierwszymi smartfonami z tym oprogramowaniem mają być modele z serii Samsung Galaxy S23. Na ich debiut ciągle czekamy, ale ten jest coraz bliżej. Wiemy, że ma odbyć się na początku lutego.

Aktualizacja do One UI 5.1 wniesie pewne nowości. Holenderski oddział firmy wspomniał jakiś czas temu, że Samsung planuje wprowadzić co najmniej jedną nową funkcję. Na razie jednak nie wiadomo, co to dokładnie ma być. Pewnie będzie ich więcej i za jakiś czas dowiemy się, co dokładnie jest w przygotowaniu.

Aktualizacja One UI 5.1 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S23

One UI 5.1 zadebiutuje wraz ze smartfonami z serii Samsung Galaxy S23, ale potem aktualizacja zacznie trafiać także na starsze modele. Będą to oczywiście flagowce i składane telefony z 2022, 2021 oraz 2020 r. Następnie spodziewajmy się tej nakładki na telefonach A52/A53 czy A72/A73. Dostanie ją pewnie także sporo innych średniaków Koreańczyków.

źródło