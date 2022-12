Oppo Find N2 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Oppo Find N2 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Co wiemy przed debiutem? Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ czy dwa ekrany AMOLED. Zobaczmy sobie, jaka będzie cena Oppo Find N2 oraz wyposażenie tego składanego smartfona.

Oppo Find N2 to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się w tym miesiącu wraz z modelem Flip. Telefon był obiektem wielu przecieków. Co wiemy przed zbliżającym się debiutem? Cena nie będzie niska, ale wiadomo, że specyfikacja techniczna ma być z wyższej półki. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Dwa ekrany AMOLED

Oppo Find N2 otrzyma dwa wyświetlacze wykonane w technologii AMOLED. Ten główny, który jest rozkładany, ma przekątną 7,1 cala oraz rozdzielczość 1920 x 1792 pikseli. Natomiast drugi ekran, który będzie dostępny po złożeniu obudowy, ma rozdzielczość Full HD+ i przekątną 5,54 cala. Oba panele będą wyświetlać obraz w 120 Hz. Urządzenie będzie więc całkiem kompaktowe.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem składanego smartfona Oppo Find N2 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców, ale nadal oferuje dużą wydajność. Wszak jest to chip sprzed zaledwie kilku miesięcy. W nowym telefonie chińskiej marki będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Oppo Find N2 będzie wysoka

Cena Oppo Find N2 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak niemałej kwoty. Poprzednik debiutował za 7699 juanów, czyli około 4,86 tys. zł. W przypadku najnowszego modelu spodziewajmy się podobnej ceny. Oczywiście w Europie zapłacimy za to urządzenie znacznie więcej.

Aparat fotograficzny z logo Hasselblad

Oppo Find N2 otrzyma aparat fotograficzny, który trafi także do modelu OnePlus 11 i wiemy, że powstał we współpracy z Hasselblad. Główny sensor to Sony IMX890 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny został połączony z IMX581 48 MP. Natomiast teleobiektyw współpracuje z IMX709 32 MP. Wiemy też, że obie przednie kamery pozwolą na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Android 13 i bateria 4520 mAh

Składany smartfon Oppo Find N2 ma ponadto baterię o pojemności 4520 mAh. Spodziewajmy się, że wspiera ona szybkie ładowanie. Poza tym wiemy, że całość pracuje pod kontrolą platformy Android 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli ColorOS. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Find N2 – specyfikacja techniczna

7,1-calowy ekran AMOLED E6 o rozdzielczości 1920 x 1792 pikseli

5,54 -calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2120 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerki 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 32 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

źródło: opracowanie własne