Alldocube iPlay 50 Pro to nowy tablet z Androidem i 10,4″ ekranem

Alldocube iPlay 50 Pro to nowy tablet z Androidem, którego cena jest atrakcyjna. Urządzenie ma dosyć podstawowe wyposażenie. Obejmuje ono 10,4-calowy ekran IPS oraz procesor MediaTek Helio G99. Przy okazji nie zabrakło łączności z sieciami LTE. Zobaczmy, co dokładnie oferuje tablet Alldocube iPlay 50 Pro.

Alldocube iPlay 50 Pro to nowy tablet z Androidem, którego cena w Chinach w podstawowej wersji została ustalona na zaledwie 899 juanów (ok. 568 zł). Nie jest drogo, ale specyfikacja techniczna urządzenia jest dosyć podstawowa. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Tablet Alldocube iPlay 50 Pro ma procesor MediaTek Helio G99. Następnie mamy 10,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2K. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 6000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 18 W.

Alldocube iPlay 50 Pro ma także aparat 8 MP oraz kamerkę z sensorem 5 MP. Na pokładzie są też stereofoniczne głośniki, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, modem LTE czy czytnik kart microSD. Tablet pracuje pod kontrolą Androida 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Alldocube iPlay 50 Pro – specyfikacja techniczna

10,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli

procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

466 g

Android 12

