Samsung Galaxy A14 5G u FCC. Taka bateria jest w smartfonie

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, który ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem telefon został dostrzeżony na stronie urzędu FCC. Tam pojawia się informacja związana z baterią urządzenia. Pod obudową modelu Samsung Galaxy A14 5G znajdzie się akumulator o pojemności na poziomie 5000 mAh.

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego design na renderach zobaczyliśmy już kilka miesięcy temu. Tymczasem urządzenie dostrzeżono na stronie komisji FCC. Nadany tam certyfikat przybliża telefon do premiery. Przy okazji dowiadujemy się, jaka bateria znajdzie się pod obudową.

Samsung Galaxy A14 5G otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Tak więc będzie to dosyć standardowa bateria wśród tych, które montuje się w telefonach. FCC nie ujawnia nam niestety mocy ładowarki. Nie spodziewajmy się jednak, że będzie ona duża, bo koreański gigant do tego tematu ma inne podejście względem chińskich producentów smartfonów.

Premiera modelu Samsung Galaxy A14 5G blisko

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, którego premiera jest bardzo nieodległa. Telefon ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 r. Prawdopodobnie zobaczymy go jeszcze w styczniu. Wiemy, że ma on duży ekran o przekątnej 6,8 cala. Pod obudową znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 700.

