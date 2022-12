POCO X5 5G z kolejnymi certyfikatami. Premiera coraz bliżej

POCO X5 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczą o tym kolejne certyfikaty, które uzyskał telefon. Tym razem zostały one nadane przez urząd SIRIM oraz u TUV Rheinland. Debiutu POCO X5 5G spodziewamy się w pierwszym kwartale 2023 r. Pełna specyfikacja techniczna modelu nie jest znana.

POCO X5 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od dłuższego czasu. Wiemy, że ma pracować pod kontrolą nowej nakładki Xiaomi, czyli MIUI 14. Tymczasem telefon uzyskał dwa kolejne certyfikaty przybliżające go do debiutu. Tym zostały one nadane przez malezyjskie SIRIM oraz TUV Rheinland.

Kolejne certyfikaty przyznane modelowi POCO X5 5G przybliżają go do debiutu. Ten jednak nie odbędzie się na dniach i trochę przyjdzie nam jeszcze poczekać. Spodziewamy się, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2023 r. Najpierw odbędzie się premiera prekursora w Chinach, którym będzie jeden z modeli z serii Redmi K60, co warto mieć na uwadze.

Specyfikacja POCO X5 5G niepełna

Na razie znamy tylko częściową specyfikację techniczną POCO X5 5G, bo pełna nie wyciekła do sieci. Wiemy jednak, że telefon ma procesor Qualcomm Snapdragon 778G+. Następnie mamy ekran, który będzie w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Poza tym spodziewajmy się aparatu z głównym sensorem 108 MP. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

