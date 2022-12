Oppo Find N2 Flip pozuje na renderze. Tak wygląda składany smartfon

Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon pojawiał się w przeciekach. Natomiast teraz do sieci wyciekł jego render prasowy, który ujawnia nam tył obudowy. Smartfon Oppo Find N2 Flip ma podwójny aparat fotograficzny, a obok kamery znajduje się całkiem sporych rozmiarów wyświetlacz.

Render modelu Oppo Find N2 Flip ujawnia nam, że składany smartfona ma aparat fotograficzny z dwoma obiektywami oraz diodą doświetlającą LED. Wiemy, że główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast drugi połączono z czujnikiem 8 MP. Jest też dodatkowy wyświetlacz, który jest naprawdę duży. Wiemy, że ma przekątną w postaci 3,26 cala.

Poza tym Oppo Find N2 Flip ma główny wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 9000. Bateria ma pojemność 4300 mAh. Wiemy, że wspiera szybkie ładowanie o mocy 44 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Składany smartfon Oppo Find N2 Flip – specyfikacja

6,8-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

3,26-calowy wyświetlacz na pleckach

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

pamięć RAM – brak informacji

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

źródło