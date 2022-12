Android TV 13 wychodzi z fazy beta. Na telewizory prędko nie trafi

Android TV 13 to najnowsza wersja platformy Google na telewizory. Firma ogłosiła zakończenie fazy beta testów i oprogramowanie jest już dostępne w finalnej wersji. Jeśli jednak liczycie na to, że wasze telewizory dostaną aktualizację do systemu Android TV 13 w niedługim czasie, to jesteście w błędzie.

Android TV 13 został zapowiedziany już kilka miesięcy temu. To najnowsza odsłona platformy Google na telewizory, która wcześniej była dostępna w wersji beta. Ta faza dobiegła końca i software udostępniono w finalnej odsłonie, co ogłoszono na oficjalnym blogu. Co nowego tu znajdziemy?

Android TV 13 na telewizory nie wprowadza większych zmian wizualnych w interfejsie. Google skupiło się tym razem na tym, czego nie widać gołym okiem. Tym razem postawiono na udoskonalenia obejmujące interfejsy API dla deweloperów oprogramowania, w tym AudioManager czy InputDevice. Poprawiono też zmianę rozdzielczości oraz odświeżania obrazu.

Aktualizacja do platformy Android TV 13 na telewizory nieprędko

Jeśli spodziewacie się, że wasze telewizory otrzymają aktualizację do systemu Android TV 13 w niedługim czasie, to jesteście w błędzie. Prędko to nie nastąpi. Dotyczy to także popularnych przystawek telewizyjnych jak na przykład Chromecasta. Ten dostał uaktualnienie do 12 iteracji software w niedawnym czasie. Na razie aktualizacja jest dostępna dla urządzenia ADT-3 dla deweloperów.

