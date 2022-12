Redmi Note 12 Pro 4G w drodze. Smartfon zadebiutuje pod taką nazwą

Redmi Note 12 Pro 4G to tańszy smartfon Xiaomi, który powinien zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 r. Telefon został dostrzeżony w bazie IMEI pod taką nazwą. Wcześniej urządzenie pojawiało się w plotkach pod inną. Zobaczmy, co wiemy o specyfikacji technicznej Redmi Note 12 Pro 4G, bo cena jest tajemnicą.

Redmi Note 12 Pro 4G to smartfon, który we wcześniejszych przeciekach pojawiał się pod nazwą kodową 2209116AG. Teraz znaleziono go w bazie IMEI, co przybliża sprzęt do debiutu. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu. Pełna na razie nie jest znana.

Wiemy, że Redmi Note 12 Pro 4G otrzyma trochę przestarzały procesor Snapdragon 732G. To układ Qualcomma, który nie oferuje wsparcia dla modemu 5G. Zapewnia tylko łączność z sieciami LTE. Wiemy, że SoC ma być wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM.

Pełna specyfikacja techniczna Redmi Note 12 Pro 4G nieznana

Niestety kompletna specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 12 Pro 4G nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że telefon otrzyma wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy Androida 13 z nakładką MIUI. Na więcej szczegółów będzie musieli jeszcze trochę poczekać. Te zapewne poznamy jeszcze przed oficjalną premierą, która powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r.

