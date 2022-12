Redmi 11A z kolejnym certyfikatem. Premiera smartfona coraz bliżej

Redmi 11A to tani smartfon Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wariant global tego telefonu otrzymał kolejny certyfikat. Tym razem od urzędu IMDA, co przybliża urządzenie do rynkowego debiutu. Pełna specyfikacja techniczna Redmi 11A nie jest znana. Wiemy jednak, jak wygląda ten smartfon.

Redmi 11A to niedrogi smartfon, który jakiś czas temu został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA. Teraz pojawił się w wykazie IMDA i tym razem jest to globalny wariant ukrywający się pod nazwą kodową 22120RN86G. To oznacza, że premiera musi być blisko. Co wiadomo o specyfikacji technicznej telefonu?

Redmi 11A to smartfon mający 6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+. Sercem telefonu jest nieznany procesor taktowany zegarem do 2,0 GHz. Jest on wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się do 128 GB miejsca.

Poza tym Redmi 11A ma także baterię o pojemności 5000 mAh. Zdjęcia udostępnione jakiś czas temu przez TENAA ujawniły nam także wygląd wyspy z aparatem, ale użyte tu sensory pozostają tajemnicą. Obok kamery na pleckach umieszczono czytnik linii papilarnych. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 11A – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,0 GHz

do 8 GB pamięci RAM

do 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android z nakładką MIUI

