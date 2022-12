MIUI 14 blisko. Wycieka wykaz zmian w nakładce Xiaomi

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi dla smartfonów. Jej premiera jest blisko, a tymczasem do sieci wyciekł oficjalny wykaz zmian. Ten ujawnia nam planowane z myślą o tym oprogramowaniu nowości. Co nowego znajdziemy w MIUI 14? Zobaczmy sobie, co szykuje dla użytkowników z myślą o najnowszej nakładce Xiaomi.

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi, której premiera miała odbyć się 1 grudnia. Jednak w wyniku śmierci byłego prezydenta Chin plany te uległy zmianie. Nowego terminu na razie nie ma, ale poznajemy nowości szykowane z myślą o tym oprogramowaniu. Do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Wykaz zmian w nakładce MIUI 14

Nakładka MIUI 14 wprowadzi na smartfony Xiaomi różne nowości. Producent chwali się mniejszym rozmiarem oprogramowania. Następnie mamy lepszą responsywność oraz udoskonaloną architekturę software, co pozwala na szybsze uruchamianie aplikacji czy zmniejszone zapotrzebowanie na energię. Wykaz zmian wspomina też o nowych możliwościach z zakresu personalizacji czy przebudowanym Mi Smart Hub.

MIUI 14 w zakresie personalizacji wprowadza nowe formaty dla widżetów, co pozwoli je wykorzystać w lepszym stopniu. Xiaomi wspomina także o Superikonach, które mają nadać ekranowi domowemu nowego wyglądu. Niestety nie wiadomo, co to dokładnie jest. O tym powinniśmy przekonać się już wkrótce. Są też usprawnienia obejmujące foldery z aplikacjami na ekranie początkowym.

Nakładka MIUI 14 to także lepsza prywatność

Xiaomi w MIUI 14 wprowadziło także udoskonalenia z zakresu prywatności. Oficjalny wykaz zmian zawiera informacje o ponad 30 scenach, które są szyfrowane typu end-to-end. W tym przypadku dane nie są przechowywane w chmurze i wszystko odbywa się bezpośrednio na urządzeniu. Ciekawą nowością jest też rozpoznawanie tekstu na zdjęciach z Galerii. Taka funkcja ma działać w ośmiu różnych językach.

Mi Smart Hub z nakładki MIUI 14 został przebudowany i działa teraz szybciej. Poza tym Xiaomi wspomina o wsparciu dla większej liczby urządzeń. Usprawniono też połączenia oraz przełączanie się pomiędzy wybranymi sprzętami. Na uwagę zasługuje także możliwość transferowania połączeń telefonicznych bezpośrednio na tablet.

Xiaomi wspomina również o nowych usprawnieniach z zakresu usług rodzinnych czy obejmujących asystenta głosowego Mi AI, który w nowej nakładce zyskał liczne nowe funkcje, w tym tłumacza oraz skanera. Warto również wspomnieć o możliwości wspomagania słabego sygnału Wi-Fi połączeniami z sieciami komórkowymi.

