Xiaomi 13 Pro i MIUI 14 później. Premiera została odwołana

Xiaomi 13 Pro i MIUI 14 to produkty, których premiera miała odbyć się w Chinach 1 grudnia. Tak się jednak nie stanie i została odwołana. Nastąpiło to w wyniku wydarzeń, do których doszło w Państwie Środka. Niestety nowy termin premiery Xiaomi 13 Pro oraz MIUI 14 nie jest na razie znane, ale poznamy go wkrótce.