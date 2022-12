Samsung Galaxy Z Flip 5 ma wprowadzić wyczekiwane zmiany

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, który zadebiutuje dopiero w okolicy połowy 2023 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące planowane zmiany. Telefon ma m.in. dostać większy ekranik na pleckach. W modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 ma to być wyświetlacz o przekątnej na poziomie 3 cali.

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, który z pewnością wprowadzi różne zmiany. Telefon ma zadebiutować w 2023 r. Nowe informacje na jego temat uzyskał Ross Young z DCSS. Plotki dotyczą mniejszego wyświetlacza, który znajdzie się na pleckach urządzenia.

Dowiadujemy się, że Samsung Galaxy Z Flip 5 ma otrzymać większy wyświetlacz na pleckach. Z informacji przekazanych przez Younga wynika, że będzie to 3-calowy wyświetlacz. Tak więc w nadchodzącym modelu będzie on odczuwalnie większy względem tego, który jest w tegorocznym telefonie. W tym ostatnim przypadku drugi ekran ma przekątną na poziomie 1,9 cala. Zmiana jest więc na plus.

Samsung Galaxy z Flip 5 wprowadzi też inne zmiany

Oczywiście spodziewajmy się, że Samsung Galaxy Z Flip 5 otrzyma także inne nowości. Koreańczycy z pewnością przygotowują liczne udoskonalenia względem poprzednika. Spodziewajmy się na pewno dużo wydajniejszego procesora od Qualcomma. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o dokładniejszej specyfikacji technicznej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło