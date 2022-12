Realme 10 Ultra w drodze. Flagowiec otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2

Realme 10 Ultra to flagowiec, który powinien zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że otrzyma on procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz ekran AMOLED. Za wiele informacji o wyposażeniu Realme 10 Ultra na razie jednak nie ma.

Realme 10 Ultra to kolejny flagowiec marki po serii modeli z linii GT. Wygląda na to, że firma może uprościć nieco nazewnictwo własnych smartfonów. Telefon powinien zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu. Na razie są to bardzo szczątkowe informacje.

Flagowiec Realme 10 Ultra ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 2. Następnie mamy wysokiej klasy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. Wiemy, że ma on wspierać PWM Dimming na poziomie aż 2160 Hz. Ostatnia informacja związana jest z aparatem fotograficznym. Ma on dostać główny sensor z matrycą 200 MP.

Pełna specyfikacja flagowca Realme 10 Ultra nieznana

Realme 10 Ultra skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Dysponujemy tylko informacjami, które widać powyżej. Spodziewajmy się jednak, że ekran zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+. Poza tym nie powinno zabraknąć baterii z obsługą szybkiego ładowania. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło