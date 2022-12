Oppo Reno 8T w drodze. Smartfon jest certyfikowany

Oppo Reno 8T to nowy średniak chińskiej marki. Smartfon został dostrzeżony na stronie jednego z azjatyckich urzędów. Dokładnie u SIRIM. To oznacza, że jego premiera jest zapewne nieodległa. Wiemy, że smartfon Oppo Reno 8T otrzyma baterię z obsługą ładowarki o mocy 33 W, ale pełna specyfikacja nie jest znana.

Oppo Reno 8T to nowy smartfon, którego premiera musi być blisko. Urządzenie zostało dostrzeżone pod nazwą kodową CPH2481 na stronie malezyjskiego urzędu SIRIM. Tam otrzymało stosowny certyfikat, który przybliża telefon do rynkowego debiutu. Co już o nim wiadomo? Niestety na razie bardzo niewiele.

Smartfon Oppo Reno 8T certyfikowany przez SIRIM ma baterię, która wspiera szybkie ładowanie opracowane przez tego producenta o nazwie SuperVOOC. Jest to technologia zapewniająca moc ładowania na poziomie 33 W. Warto dodać, że pod tą samą nazwą kodową telefon został dostrzeżony także na stronach innych urzędów. Są to TKDN, EEC i BIS.

Smartfon Oppo Reno 8T na razie z tajemnicami

Niestety o Oppo Reno 8T wiadomo obecnie bardzo niewiele. Spodziewajmy się procesora dla telefonów ze średniej półki. Następnie oczekujmy około 6,5-calowego ekranu o rozdzielczości Full HD+. Pełna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Możemy jednak się spodziewać, że informacje te wyciekną do sieci jeszcze przed premierą.

