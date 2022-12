Oppo Find N2 Flip blisko. Składany smartfon pozuje na wideo

Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego prototyp na wideo. Urządzenie składa się do środka i ma dwa ekrany. Pełna specyfikacja techniczna Oppo Find N2 Flip nie jest na razie znana. Pewne informacje związane z wyposażeniem telefonu jednak mamy.

Oppo Find N2 Flip to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się w połowie grudnia. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. W sieci pojawiło się wideo, które prezentuje nam prototyp telefonu. Zobaczmy sobie, co na nim można zobaczyć.









Wideo udostępnione na łamach chińskiej społecznościówki prezentuje nam prototyp Oppo Find N2 Flip, który zamknięto w specjalnej obudowie. Widzimy, że telefon ma dwa wyświetlacze i ten mniejszy został umieszczony na pleckach. Obok widać aparat fotograficzny, który producent dozbroił w dwa obiektywy.

Premiera Oppo Find N2 Flip blisko

Oficjalna premiera smartfona Oppo Find N2 Flip jest blisko. Telefon zostanie zaprezentowany za kilkanaście dni. Spodziewamy się, że nastąpi to w trakcie INNO DAY 2022. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod obudową ma znaleźć się procesor MediaTek Dimensity 9000. Główny wyświetlacz to 6,8-calowy ekran AMOLED E6 Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

