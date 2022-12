Motorola X40 Pro pozuje na renderach. To Moto Edge 40

Motorola X40 Pro to flagowiec, którego premiera wkrótce odbędzie się w Chinach. W pierwszym kwartale 2023 r. spodziewajmy się go w Europie pod nazwą Moto Edge 40. W sieci pojawiły się rendery. Te ujawniają nam design smartfona Motorola X40 Pro. Zobaczmy sobie, jak wygląda nadchodzący telefon popularnej marki.

Motorola X40 Pro to flagowiec, który w Europie pojawi się pod nazwą Moto Edge 40. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się rendery, które opracował Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer i bazują one na schematach CAD. Rzućmy sobie na ten telefon okiem.

Rendery modelu Motorola X40 Pro ujawniają nam zakrzywiony ekran. Wiemy, że ma on przekątną 6,67 cala i u góry umieszczono okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Aparat fotograficzny umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Na niej znajdują się trzy obiektywy oraz dioda doświetlająca LED.

Premiera modelu Motorola X40 Pro aka Moto Edge 40 blisko

Motorola X40 Pro to flagowiec, który zadebiutuje w Chinach. Nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Natomiast na premierę modelu Moto Edge 40 w Europie poczekamy sobie dłużej, bo do przyszłego kwartału. Wiemy, że telefon ma wymiary 161,3 x 73,9 x 8,6 mm. Natomiast w miejscu wystającego aparatu jest to 10,8 mm.

