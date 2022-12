Xiaomi 13 Pro otrzyma ten sam sensor, który ma model 12S Ultra

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, którego zobaczymy w czwartek. Firma potwierdziła, jaki główny sensor otrzyma ten smartfon. Będzie to Sony IMX989, który znamy już z modelu 12S Ultra. Tak więc powinniśmy spodziewać się naprawdę dobrych zdjęć. Wiemy, że Xiaomi 13 Pro otrzyma trzy sensory z matrycami 50 MP.

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się już 1 grudnia. Telefon ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny, którego obiektywy zostaną połączone z matrycami o rozdzielczości 50 MP. Jaki będzie główny sensor? Producent przerwał milczenie i potwierdził, że jest to ten sam, który znamy już z modelu 12S Ultra.

To oznacza, że Xiaomi 13 Pro otrzyma główny sensor w postaci Sony IMX989, który to najpierw umieszczono w modelu 12S Ultra. Jest on 1-calowy, ale testy DxOMark Mobile wykazały, że wcale nie jest to najlepszy aparat fotograficzny wśród tych montowanych w telefonach.

Xiaomi 13 Pro ma trzy sensory 50 MP

Wiemy, że Xiaomi 13 Pro ma potrójny aparat fotograficzny i każdy z sensorów ma matrycę 50 MP. Pozostałe dwa to nie Sony IMX989, a inne. Możliwości kamery zapewne będą duże. Jak jednak będzie to wyglądało w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem. Na werdykt nie trzeba będzie zapewne długo czekać.

źródło