Samsung Galaxy S23 Ultra gości u FCC. Wsparcie dla S Pen potwierdzone

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się na początku lutego. W trakcie konferencji Unpacked 2023. Tymczasem telefon jest już certyfikowany i dostrzeżono go na stronie komisji FCC. Tam uzyskał stosowny certyfikat przybliżający go do premiery. Przy okazji dostajemy potwierdzenie dla piórka S Pen, co jednak nie jest zaskoczeniem.

Certyfikowany przez FCC Samsung Galaxy S23 Ultra ukrywa się pod nazwą kodową SM-S918B/DS. Telefon ma Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC czy modem 5G. Są to oczywiście standardy, które wspiera platforma Snapdragon 8 Gen 2, która jest sercem całości. Za wiele informacji o specyfikacji tu nie znajdziemy.

FCC potwierdza, że Samsung Galaxy S23 Ultra pozwala na pracę z S Pen

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma jasny ekran, który pozwala na pracę z piórkiem S Pen i potwierdzenie tego faktu znaleziono na stronie urzędu FCC. Oczywiście nie stanowi to żadnego zaskoczenia. Wiemy też, że w obudowie telefonu jest slot, gdzie można schować rysik.

