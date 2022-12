MIUI 14 blisko. Xiaomi zajawia nowości dla nakładki

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi, której premiera jest blisko. Producent podgrzewa informację przed debiutem i ujawnił wybrane nowości. Oprogramowanie ma być lekkie i otrzyma mniej aplikacji, których nie da się odinstalować. Poza tym w MIUI 14 Xiaomi zapewni lepszą optymalizację pod kątem zużycia pamięci.

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi, której zapowiedź odbędzie się już 1 grudnia. Oprogramowanie wprowadzi liczne nowości, które zostaną zaprezentowane w czwartek. Marka już teraz podgrzewa atmosferę przed premierą. Dowiadujemy się o wybranych funkcjach oraz udoskonaleniach, które przygotowano z myślą o tej wersji.

Xiaomi zapowiedziało, że w MIUI 14 możemy spodziewać się mniejszego zużycia pamięci wewnętrznej w telefonach (nawet o 23 proc.), jak i optymalizacji z zakresu wykorzystania RAM-u. Następnie mamy więcej wbudowanych aplikacji, które będzie można odinstalować. Dotyczy to Zegara, Galerii czy Pogody. Z pewnością są to duże zmiany na plus.

Xiaomi w nakładce MIUI 14 wprowadzi więcej nowości

MIUI 14 dostanie znacznie więcej nowości. Oczywiście Xiaomi na razie ujawniło tylko niewiele z nich. Prawdziwy wysyp zmian oraz nowych funkcji czeka nas jutro. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie czeka nas także premiera nowych produktów. Wśród nich są smartfony z serii 13, smartwatche Watch S2 czy słuchawki bezprzewodowe Buds 4.

