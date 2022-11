IQOO Neo7 SE bez tajemnic. Wycieka pełna specyfikacja techniczna

IQOO Neo7 SE to nowy średniak marki. Premiera w Chinach odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Tym samym urządzenie nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Zobaczmy, co wiemy o IQOO Neo7 SE oraz jego wyposażeniu.