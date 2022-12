IQOO 11 Pro pozuje na renderach. Jest też specyfikacja

IQOO 11 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielki krokami. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają nam trzy planowane kolory obudowy smartfona. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się IQOO 11 Pro oraz co o nim wiemy.

Rendery modelu IQOO 11 Pro prezentują nam trzy kolory obudowy, które szykuje producent. Sam design nawiązuje do tego, do czego producent przyzwyczaił nas od lat. Z tyłu widać potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast z przodu jest ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wygląda to całkiem ciekawie.

IQOO 11 Pro ma 6,78-calowy ekran AMOLED E6 o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2. Bateria ma pojemność 4700 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 200 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

IQOO 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED E6 144 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

256 lub 512 GB miejsca na dane

do 12 GB pamięci RAM

aparat fotograficzny 50 + 50 + 13 MP

kamerka 16 MP do selfie

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

