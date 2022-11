Google Pixel 7a na renderach. Tak prezentuje się częściowa specyfikacja

Google Pixel 7a to smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Niestety nie udało się dochować go w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają nam znajomy design. Przy okazji do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna Google Pixel 7a. Zobaczmy sobie, jak wygląda telefon.