Snapdragon 8 Gen 2 w Xiaomi 13 Pro potwierdzony. Jest nowy teaser

Xiaomi 13 Pro to smartfon, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Producent potwierdził dotychczasowe plotki i udostępnił nowy teaser. Ten ujawnia nam, że nowe telefony rzeczywiście otrzymają ten układ SoC. Trafi on nie tylko do Xiaomi 13 Pro, ale również tańszej wersji flagowca.