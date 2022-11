Samsung Galaxy S23 Plus gości u FCC. Premiera coraz bliżej

Samsung Galaxy S23 Plus to jeden z trzech flagowców koreańskiej marki. Premiera ma odbyć się w lutym 2023 r. i zwiastuje to strona komisji FCC, gdzie dostrzeżono urządzenie. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S23 Plus. Zobaczmy sobie, czego nowego się dowiadujemy.