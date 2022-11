Samsung Galaxy A14 5G pozuje na renderze. Premiera jest blisko

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, którego debiut jest blisko. Tymczasem do sieci wyciekł render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Ten ujawnia nam design, który poznaliśmy już wcześniej na grafikach opartych na schematach CAD. Premiera smartfona Samsung Galaxy A14 5G ma odbyć się w najbliższych tygodniach.

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego premiera jest kwestią kilku najbliższych tygodni. Tymczasem do sieci wyciekł oficjalny render. Pochodzi on z paczki materiałów prasowych producenta. Zobaczmy sobie, co na nim widać.

Render prasowy modelu Samsung Galaxy A14 5G ujawnia nam znajomy design, który poznaliśmy już na grafikach udostępnionych przez Onleaks. Telefon ma płaski, 6,8-calowy ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Natomiast z tyłu obudowy umieszczono aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Wyspy nie ma i producent zdecydował się tylko na wystające pierścienie.

Premiera modelu Samsung Galaxy A14 5G blisko

Samsung Galaxy A14 5G to smartfon, którego premiera ma odbyć się w grudniu lub styczniu. Tak więc do debiutu jest blisko. Wiemy, że pod obudową znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 700. Natomiast główny sensor aparatu fotograficznego ma matrycę 50 MP. Spodziewajmy się też baterii o pojemności 5000 mAh.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło