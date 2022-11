IQOO 11 Pro z nowym chipem V2. Do tańszego modelu też trafi

IQOO 11 Pro to smartfon, którego premiera w Chinach jest już bardzo blisko. Wiemy, że otrzyma on nowy chip V2. Ten sam układ znajdzie się również w tańszej wersji flagowca bez dopisku Pro. Na temat modelu IQOO 11 Pro wiemy już naprawdę sporo. Jednak pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana.

IQOO 11 Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i opublikował nowe teasery. Te ujawniają nam planowane nowości. Jedna z zajawek potwierdza nam, że pod obudową znajdzie się autorski chip V2 opracowany przez Vivo.

Chip V2 znajdzie się nie tylko pod obudową IQOO 11 Pro, ale także w tańszym modelu flagowca. Otrzymają go oba telefony, co z pewnością jest dobrą informacją. Jest to wyspecjalizowany scalak ISP (Image Signal Processor) z wbudowaną pamięcią podręczną SRAM.

Premiera IQOO 11 Pro w chipem V2 już 2 grudnia

Oficjalna prezentacja smartfona IQOO 11 Pro odbędzie się już 2 grudnia. Wiemy, że flagowiec otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Następnie mamy wysokiej klasy ekran AMOLED E6, który zaoferuje obraz w wysokiej rozdzielczości. Poza tym wiemy, że ma odświeżanie w 144 Hz. Będzie więc na czym zawiesić oko. Cena nie jest znana, ale nie spodziewajmy się, że będzie niska.

