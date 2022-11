Xiaomi 13 Pro — wszystko, co wiemy przed premierą smartfona

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Co wiemy przed nadchodzącym debiutem flagowca? Okazuje się, że już całkiem sporo. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna oraz cena Xiaomi 13 Pro, która nie będzie niska. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o nowym telefonie chińskiej marki.

6,73-calowy ekran AMOLED z wyższej półki

Xiaomi 13 Pro otrzyma wyświetlacz AMOLED wykonany w technologii LTPO. Będzie to wysokiej klasy ekran, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel jest zakrzywiony i ma przekątną 6,73 cala (6,65 cala bez krzywizny) i zaoferuje rozdzielczość QHD+.

Wydajny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem Xiaomi 13 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czego potwierdzenie uzyskaliśmy już za sprawą bazy benchmarku Geekbench. To najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje bardzo dużą wydajność. W nowym smartfonie chińskiej marki jest on wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Xiaomi 13 Pro ma być wyższa

Cena Xiaomi 13 Pro nie jest na razie jeszcze znana. Jednak plotki mówią o tym, że w Chinach względem poprzednika zostanie ona zwiększona o 15-20 proc. Jeśli taka sama sytuacja czeka nas w Europie, to niestety tanio nie będzie. Poprzednik debiutował w kwocie 1099 euro (ok. 5160 zł). To oznacza, że w Polsce przyjdzie nam zapłacić nawet ok. 5,5-6 tys. zł.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Xiaomi 13 Pro otrzyma aparat fotograficzny mający trzy obiektywy. Główny zostanie połączony z 1-calowym sensorem Sony 50 MP. Pozostałe dwa również mają współpracować z matrycami 50 MP. Natomiast przednia kamera ma pozwolić na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z ładowaniem 120 W

Pod obudową smartfona Xiaomi 13 Pro znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać szybkie ładowanie. Producent zapewni tu wsparcie dla technologii o mocy 120 W. Nie jest to najszybsze rozwiązanie na rynku. Mimo to pozwoli na naładowanie akumulatora w ciągu kilkunastu minut.

Ceramiczna obudowa

Xiaomi 13 Pro ma być dostępny także z ceramiczną obudową. Wiemy, że smartfon otrzyma także kilka kolorów obudowy. Wybór ma być rzekomo niemały i w połączeniu z tańszą wersją flagowca mamy oczekiwać nawet 10 różnych odcieni. Podobnie jest w przypadku iPhone’ów 14. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

źródło: opracowanie własne