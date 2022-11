Samsung Galaxy Tab S8 FE w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja tabletu

Samsung Galaxy Tab S8 FE to nowy tablet marki, który zostanie wprowadzony do oferty w niedługim czasie. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta obejmuje ekran LCD z obsługą za pomocą rysika czy też procesor MediaTeka. Zobaczmy, co zaoferuje tablet Samsung Galaxy Tab S8 FE.

Samsung Galaxy Tab S8 FE to nadchodzący tablet Koreańczyków, który trafi do oferty jeszcze przed serią S9. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do dnia debiutu i do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna tabletu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym sprzęcie.

Samsung Galaxy Tab S8 FE powstaje pod nazwą kodową SM-X506B. Końcówka 6B wskazuje na to, że urządzenie ma wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Spodziewajmy się też modelu z Wi-Fi. Następnie mamy ekran LCD, który pozwoli na pracę z użyciem rysika.

Pełna specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab S8 FE nieznana

Samsung Galaxy Tab S8 FE to tablet, który skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Wiemy, że ma 8-rdzeniowy procesor MediaTeka z GPU Mali-G68 MC4. Wiadomo też, że współpracuje on z chipem Kompanio 900T. Następnie mamy 4 GB pamięci RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Oczywiście z nakładką One UI 5. Pełna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana.

