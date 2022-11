Android Auto dostaje ustawienia z dark mode i Material You

Android Auto otrzymuje nowe menu grupujące ustawienia. Google wprowadziło tu zmiany oparte na Material You i przy okazji pojawia się dark mode, czyli ciemny motyw. Nowości zostały wprowadzone w Android Auto z numerkiem 7.5.

Android Auto co jakiś czas dostaje większe czy mniejsze zmiany. Wielu użytkowników obecnie wypatruje przeprojektowanego interfejsu użytkownika opartego na projekcie Coolwalk. Obecnie trwają jego testy. Tymczasem wprowadzono inne modyfikacje obejmujące ustawienia, gdzie pojawia się dark mode i elementy oparte na Material You.

Google wprowadziło do Android Auto odświeżone menu obejmujące ustawienia. Dodano tutaj dark mode, czyli ciemny motyw. Następnie mamy wspomniane elementy oparte na języku projektowania Material You. Wprowadzone modyfikacje wydają się być na plus.

Ustawienia z dark mode i Material You w Android Auto 7.5

Wspomniane zmiany pojawiają się obecnie w Android Auto z numerkiem 7.5. Niestety na razie nie u wszystkich użytkowników tej wersji platformy. Co pewnie zmieni się w niedługim czasie. Kiedy dokładnie? Tego na razie nie wiadomo, ale możliwe, że zbiegnie się to w czasie z publicznym wdrożeniem interfejsu użytkownika opartego na projekcie Coolwalk. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem.

