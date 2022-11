Samsung Galaxy S23 z funkcją, którą ma iPhone 14

Samsung Galaxy S23 to smartfon, który zadebiutuje za kilka tygodni. Tymczasem dowiadujemy się, że otrzyma nowość zapożyczoną z modeli iPhone 14. Tą funkcją jest satelitarne SOS. Na temat tego rozwiązania w telefonach Samsung Galaxy S23 raportują koreańskie media.

Samsung Galaxy S23 to seria flagowców, która ma zadebiutować w lutym. Do tego czasu nowe telefony będą jeszcze obiektem mnóstwa przecieków. Nowe informacje na ich temat uzyskał koreański serwis ET News. Raport zakłada, że pojawi się funkcja zaczerpnięta z modeli iPhone 14.

Tą funkcją jest łączność satelitarna SOS. Dzięki temu właściciele smartfonów iPhone 14 mogą wykonać połączenie alarmowe bez zasięgu tradycyjnych sieci komórkowych, co nierzadko może oznaczać ratunek dla życia. W modelach Samsung Galaxy S23 ma znaleźć się podobne rozwiązanie. Wiemy też, że jest to efekt współpracy firmy z Iridium Communications.

Premiera modeli Samsung Galaxy S23 nieodległa

Plotki mówią o tym, że seria smartfonów Samsung Galaxy S23 zadebiutuje w lutym 2023 r. Wiemy, że w drodze są trzy modele, w tym flagowiec z dopiskiem Ultra, który według przecieków ma dostać bardzo jasny ekran. Ponadto mówi się o tym, że pod obudową telefonów znajdzie się zmodyfikowana wersja procesora Snapdragon 8 Gen 2.

źródło