Realme 10 Pro Plus 5G w wersji Global blisko. Jest data premiery

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, który wkrótce doczeka się wersji global. Została podana data premiery. Debiut nastąpi w przyszłym miesiącu. Spodziewajmy się, że telefon pojawi się również w sprzedaży na terenie naszego kraju. Model Realme 10 Pro Plus 5G jest naprawdę ciekawym średniakiem w dobrej cenie.

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, który niedawno debiutował w Chinach. Co z wersją global? Okazuje się, że ta jest bardzo blisko. Producent przerwał milczenie w kwestii międzynarodowej edycji tego telefonu i została podana data premiery. Urządzenie zadebiutuje już za kilkanaście dni.

Datą premiery Realme 10 Pro Plus 5G w wersji global jest 8 grudnia. Tego dnia odbędzie się specjalny event, gdzie dowiemy się więcej. Przede wszystkim poznamy ceny w Europie, które to na razie pozostają owiane tajemnicą. Spodziewajmy się jednak, że będą one naprawdę atrakcyjne.

Specyfikacja techniczna Realme 10 Pro Plus 5G w wersji global nie powinna odbiegać od tego, co oferuje model z Chin. Ewentualnie być może pojawią się pewne zmiany w zakresie rozmiarów pamięci. Spodziewajmy się jednak wyposażenia, które widać poniżej.

Realme 10 Pro Plus 5G Global – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,5 × 73,9 × 7,95 mm

173 g

Android 13

