Xiaomi 12T Pro w edycji Daniel Arsham Edition. Smartfon robi wrażenie

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition to edycja limitowana ostatniego flagowca marki. Smartfon powstał we współpracy z nowojorskim artystą. Trzeba przyznać, że efekt końcowy jest niesamowity i robi naprawdę duże wrażenie. Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition to wersja limitowana i powstanie tylko 2 tys. sztuk.

Cena Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition atrakcyjna

Cena smartfona Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition została ustalona na tym samym poziomie, co standardowej edycji telefonu. Jest to kwota 899 euro (ok. 4,23 tys. zł) i dotyczy modelu z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Przedsprzedaż ruszy 5 grudnia. Natomiast dostawy planowane są na 16 dnia grudnia.

