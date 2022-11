Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma bardzo jasny ekran

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który ma dostać bardzo jasny ekran. Plotki mówią o tym, że szczytowa wartość wyniesie nawet około 2,2 tys. nitów. Poza tym wyświetlacz ma cechować się znacznie mniejszym zużyciem energii. Zobaczmy, co zaoferuje ekran modelu Samsung Galaxy S23 Ultra i na co można liczyć.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon był obiektem mnóstwa przecieków. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma bardzo jasny ekran. Informacje na ten temat uzyskał jeden z leakerów. Czego się dowiadujemy?

Ekran modelu Samsung Galaxy S23 Ultra będzie bardzo jasny. W szczytowym momencie ma oferować jasność nawet na poziomie około 2200 nitów. To dużo. Źródło informacji wspomina też o PWM na poziomie około 2000 Hz. Wiemy również, że zapotrzebowanie na energię ma być o 45 proc. mniejsze względem poprzedniej generacji.

Ekran modelu Samsung Galaxy S23 Ultra będzie konkretny

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma ekran, który będzie z górnej półki. Wiemy, że to wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Został on wykonany w technologii LTPO, a więc zapewni zmienne odświeżanie obrazu i pewnie będzie ono odbywać się w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość panelu to QHD+. Wszystkie parametry nie są na razie znane.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło