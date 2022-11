Samsung Galaxy A34 5G na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A34 5G to smartfon, którego premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tymczasem już dziś możemy zobaczyć rendery. Przy okazji do sieci wyciekła także częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A34 5G. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten telefon i co o nim wiemy.