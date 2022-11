Premiera Oppo Reno 9 Pro Plus. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo Reno 9 Pro Plus to nowy flagowiec marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Urządzenie jest konkretne i ma mocne podzespoły, ale nie jest tanie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Oppo Reno 9 Pro Plus oraz wyposażenie nowego smartfona.

Premiera Oppo Reno 9 Pro Plus odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. To nowy flagowiec marki, którego cena nie jest niska. Jednak wyposażenie ma naprawdę udane. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego smartfona.

6,7-calowy ekran OLED

Oppo Reno 9 Pro Plus to flagowiec mający 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. W przypadku PWM jest to aż 2160 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 950 nitów.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Oppo Reno 9 Pro Plus jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to już ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, bo tym jest chip SD8G2. Co nie zmienia faktu, że układ ma tylko kilka miesięcy i oferuje naprawdę dużą wydajność. Jest on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Oppo Reno 9 Pro Plus na niemałym poziomie

Cena Oppo Reno 9 Pro Plus w podstawowej wersji została ustalona na poziomie 3999 juanów (ok. 2525 zł). Natomiast w wersji z 512 GB miejsca na dane jest to 4399 juanów (ok. 2780 zł). Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 2 grudnia. Na razie nie ma informacji o dostępności w Europie, gdzie oczywiście kwoty do zapłaty będą wyższe.

Potrójny aparat 50 MP

Oppo Reno 9 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny, który jest całkiem ładnie zaprojektowany. Główny sensor to Sony IMX890 z matrycą 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i pełni on też funkcję do zdjęć makro. Całość uzupełnia czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwala na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4700 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona Oppo Reno 9 Pro Plus znajduje się bateria o pojemności 4700 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC. W tym przypadku ładowarka ma moc na poziomie 80 W. Telefon pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 13 z ColorOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 9 Pro Plus — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z ColorOS 13

