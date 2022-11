Vivo X90 Pro Plus to flagowiec, którego premiera odbyła się w Chinach. Urządzenie jest ciekawe i oferuje mocne wyposażenie. Specyfikacja techniczna obejmuje wysokiej klasy ekran czy aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Vivo X90 Pro Plus oraz wyposażenie telefonu.

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena nie jest niska, ale jest to konkretny flagowiec, którego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Na razie telefon będzie dostępny w Chinach, gdzie przedsprzedaż rozpocznie się za kilka dni, a rynkowy debiut zaplanowano na 6 grudnia.

Ekran AMOLED E6

Vivo X90 Pro Plus ma wysokiej klasy ekran AMOLED E6, który został wykonany w technologii LTPO. Zapewnia on zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości QHD+. Maksymalna jasność wynosi 1800 nitów, a próbkowanie dotyku 1200 Hz. Warto też wspomnieć o wsparciu dla Dolby Vision.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Vivo X90 Pro Plus jest mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2 z 8 rdzeniami Kryo i wykonany w 4-nm litografii. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą wydajność. Chip w telefonie wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca i są to kości UFS 4.0.

Cena Vivo X90 Pro Plus wysoka

Cena Vivo X90 Pro Plus nie jest niska. Przeciwnie, bo flagowiec jest naprawdę drogi. W Chinach za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić aż 6499 juanów (ok. 4145 zł). Model z 512 GB pamięci na dane kosztuje 6999 juanów (ok. 4465 zł). Jeśli telefon trafi do Europy i też Polski, to w kraju spodziewajmy się podobnych cen, ale wyrażonych w złotówkach.

Aparat o dużych możliwościach

Aparat fotograficzny Vivo X90 Pro Plus jest naprawdę konkretny. Główny sensor to 1-calowy Sony IMX989 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z IMX598 48 MP i portretowy z IMX758 50 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw peryskopowy z OmniVision OV64B 64 MP. Aparat ma laserowy autofocus i 100-krotny zoom. Kamera powstała we współpracy z Zeiss. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową Vivo X90 Pro Plus umieszczono baterię o pojemności 4700 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Natomiast przewodowe odbywa się z użyciem ładowarki 50 W. Warto też wspomnieć o stereofonicznych głośnikach czy obudowie spełniającej założenia normy IP68. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo X90 Pro Plus — specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED E6 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 4.0)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

164,35 × 75,29 × 9,7 mm

221 g

Android 13 z OriginOS 3.0

