OnePlus Ace 2 w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

OnePlus Ace 2 to nowy średniak chińskiej marki, który nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma 6,7-calowy ekran AMOLED, Snapdragona 8 Gen 1+ czy baterię 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje OnePlus Ace 2 pod względem wyposażenia.