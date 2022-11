Honor Magic Vs zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Honor Magic Vs to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest naprawdę konkretna. Obejmuje ona 7,9-calowy ekran OLED 90 Hz, potrójny aparat 50 MP czy procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Przy tym wszystkim cena Honor Magic Vs jest naprawdę całkiem atrakcyjna.

Honor Magic Vs to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna naprawdę rzeczowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania. Na razie sprzęt kupimy w Państwie Środka, a debiut na rynkach globalnych odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 r.

Dwa ekrany OLED

Honor Magic Vs ma główny ekran OLED, który jest rozkładany. Jest to 7,9-calowy panel o rozdzielczości 2272 x 1984 pikseli, który przy okazji oferuje odświeżanie obrazu w 90 Hz. Wyświetlacz pozwala na pracę z użyciem rysika. Drugi ekran OLED ma przekątną 6,45 cala i rozdzielczość Full HD+ oraz odświeżanie obrazu w 120 Hz.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Honor Magic Vs jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, ale nadal oferuje bardzo dużą wydajność. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Honor Magic Vs atrakcyjna

Cena Honor Magic Vs jest naprawdę atrakcyjna. Tym bardziej, gdy pod uwagę weźmiemy fakt, że jest to składany smartfon, których ceny zazwyczaj są wyższe. Podstawowy wariant wyceniono na 7499 juanów (ok. 4,8 tys. zł). Natomiast w najdroższej opcji jest to 8999 juanów (ok. 5,7 tys. zł). W Polsce spodziewajmy się podobnych cen, ale wyrażonych już w złotówkach.

Potrójny aparat 50 MP

Honor Magic Vs ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX800 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny, który również połączono z czujnikiem 50 MP. Pełni on też rolę kamery do zdjęć makro. Całość uzupełnia teleobiektyw 8 MP z potrójnym zoomem optycznym. Przednia kamerka ma matrycę 16 MP.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową składanego smartfona Honor Magic Vs znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W. Producent deklaruje, że jej pełne naładowanie odbywa się w czasie 46 minut. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką Magic UI 7.0. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor Magic Vs – specyfikacja techniczna

7,9-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości 2272 x 1984 pikseli

6,45-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2560 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z Magic UI 7.0

