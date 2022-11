Red Magic 8 Pro pierwszym gamingowym smartfonem z SD8G2

Red Magic 8 Pro to gamingowy smartfon, którego zapowiedź może być blisko. Będzie to prawdopodobnie pierwszy telefon do gier z procesorem SD8G2. Mowa oczywiście o najnowszym układzie Qualcomma dla flagowców z Androidem. Nubia Red Magic 8 Pro zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Red Magic 8 Pro to gamingowy smartfon, który Nubia wkrótce wprowadzi do oferty. Telefon ma otrzymać procesor SD8G2 i będzie pierwszym modelem do gier z nowym układem SoC Qualcomma, który zapowiedziano wcześniej w tym miesiącu. Chip oferuje naprawdę dużą moc.

Snapdragon 8 Gen 2 to potężny procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Na razie na rynku jeszcze ich nie ma, ale przed nami zapowiedź wielu takich telefonów. Szykują je m.in. firmy ZTE, OnePlus, Xiaomi, Motorola, Sony, Vivo, Redmi, Honor, Sharp, IQOO czy Oppo. Nubia Red Magic 8 Pro będzie kolejnym z nich.

Gamingowy smartfon Red Magic 8 Pro pierwszym z SD8G2

Nubia Red Magic 8 Pro to pierwszy gamingowy smartfon z układem SD8G2 i to będzie wyróżniać go na tle innych telefonów z Androidem i nowym chipem Qualcomma. Dokładna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że nie będzie na co narzekać.

