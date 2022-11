POCO X5 5G certyfikowany. Premiera smartfona coraz bliżej

POCO X5 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Dostrzeżono go na stronie kolejnego urzędu, gdzie był certyfikowany. Tym razem jest to IMDA. To oznacza, że oficjalna zapowiedź tego modelu zbliża się coraz większymi krokami.

POCO X5 5G był certyfikowany w IMDA pod nazwą kodową 22111317PG. Telefon poza modemem zapewniającym łączność z sieciami nowej generacji ma także Bluetooth oraz Wi-Fi. Nie zabrakło także modułu NFC. Wiemy też, że smartfon ma dostać procesor Snapdragon 778G+ oraz ekran wykony w technologii LCD z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Rozdzielczość to Full HD+.

Smartfon POCO X5 5G z nakładką MIUI 14

POCO X5 5G był też niedawno certyfikowany przez FCC. Tam dowiedzieliśmy się, że pracuje pod kontrolą Androida z nową nakładką Xiaomi. Tą jest oczywiście MIUI 14, którego oficjalna zapowiedź odbędzie się już 2 grudnia. Wraz z nowymi flagowcami marki. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

