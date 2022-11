Oppo Reno 9 Pro Plus będzie bardzo mocny. Producent chwali się specyfikacją

Oppo Reno 9 Pro Plus to smartfon, którego debiut jest blisko. Przed nami premiera w Chinach i producent podgrzewa atmosferę. Została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna telefonu i ta będzie naprawdę mocna. Wiemy, że Oppo Reno 9 Pro Plus otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz do 16 GB RAM-u.