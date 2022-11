MIUI 14 preinstalowane w Xiaomi 13 Pro. Leaker potwierdza

MIUI 14 to nowa nakładka chińskiej marki. Pierwszym smartfonem z tym oprogramowaniem będzie Xiaomi 13 Pro. Wiemy, że na tym telefonie software będzie preinstalowany i dostępny od razu po wyjęciu z pudełka. Premiera Xiaomi 13 Pro oraz MIUI 14 odbędzie się na początku przyszłego miesiąca.

MIUI 14 to nowa nakładka, której premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Software był obiektem wielu przecieków i wiemy, że tego samego dnia ma odbyć się zapowiedź Xiaomi 13 Pro. Choć pewne przecieki mówią o tym, że numeracja może zostać przeskoczona. Teraz mamy nowe informacje.

Leaker Deigital Chat Station przekazał, że Xiaomi 13 Pro zaoferuje dostęp do MIUI 14 bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Nowe telefony będą więc miały preinstalowane to oprogramowanie. Wiemy też, że będzie ono bazować na systemie operacyjnym Android 13. Co nie powinno stanowić żadnego zaskoczenia.

Xiaomi 13 Pro z MIUI 14 2 grudnia

Wiemy, że premiera nakładki MIUI 14 oraz smartfona Xiaomi 13 Pro odbędzie się już 2 grudnia. Tego dnia chińska firma organizuje specjalną konferencję, na której pokaże nowe produkty, również z zakresu oprogramowania. Do wydarzenia pozostało już niewiele czasu i kto wie, a może czymś jeszcze zostaniemy zaskoczeni. O tym przekonamy się już wkrótce.

