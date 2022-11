Xiaomi 14 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 14 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Telefon był obiektem wielu przecieków i wiemy, że zobaczymy go na początku grudnia. Będzie to konkretny smartfon z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Jaka będzie cena Xiaomi 14 Pro oraz specyfikacja techniczna? Zobaczmy, co wiemy przed jego premierą.